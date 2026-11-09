Ue a Israele: "Pieno accesso umanitario a Gaza ora"

La situazione è ulteriormente peggiorata per le piogge che hanno colpito le tendopoli

L'Ue continua a chiedere a Israele di avere "pieno accesso umanitario" alla Striscia di Gaza, dove la situazione della popolazione è "parecchio peggiorata" a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulle tendopoli che hanno sostituito le abitazioni. Lo dice la portavoce della Commissione Europea Eva Hrncirova, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

L'Unione sta sfruttando "ogni opportunità" per chiedere a Israele di consentire un accesso degli aiuti e degli operatori umanitari "senza ostacoli" alla Striscia, aggiunge.