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Ue a Israele: "Pieno accesso umanitario a Gaza ora"

La situazione è ulteriormente peggiorata per le piogge che hanno colpito le tendopoli

Una tendopoli a Gaza dopo le inondazioni dei giorni scorsi - Fotogramma/Ipa
Una tendopoli a Gaza dopo le inondazioni dei giorni scorsi - Fotogramma/Ipa
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09 novembre 2026 | 12.44
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

L'Ue continua a chiedere a Israele di avere "pieno accesso umanitario" alla Striscia di Gaza, dove la situazione della popolazione è "parecchio peggiorata" a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulle tendopoli che hanno sostituito le abitazioni. Lo dice la portavoce della Commissione Europea Eva Hrncirova, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

L'Unione sta sfruttando "ogni opportunità" per chiedere a Israele di consentire un accesso degli aiuti e degli operatori umanitari "senza ostacoli" alla Striscia, aggiunge.

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