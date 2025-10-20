circle x black
Cerca nel sito
 

CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell

sponsor

CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell
20 ottobre 2025 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La milionesima CUPRA ha lasciato la linea di assemblaggio dello stabilimento di Martorell, segnando un traguardo cruciale nella storia del marchio sportivo di SEAT. Il modello che rappresenta questo momento è una Formentor VZ e-HYBRID, la versione plug-in del SUV coupé simbolo della nuova era del brand. A poco più di sei anni dalla nascita ufficiale di CUPRA, avvenuta nel 2018, il raggiungimento di un milione di unità prodotte conferma la solidità industriale e la crescita costante all’interno del Gruppo Volkswagen.

La Cupra Formentor è la prima vettura sviluppata interamente per CUPRA, e riassume l’essenza del marchio: design sportivo, tecnologia avanzata e propulsione elettrificata. Con oltre il 60% delle vendite globali, il modello rappresenta la punta di diamante di una gamma che combina alte prestazioni e attenzione all’ambiente. L’esemplare numero un milione, un’ibrida ricaricabile, sintetizza il percorso verso una mobilità sostenibile che non rinuncia al piacere di guida.

CUPRA Formentor VZ e-HYBRID: un traguardo che guarda al futuro

In pochi anni CUPRA è passata da marchio emergente a protagonista internazionale, presente in oltre cinquanta mercati. La crescita è stata sostenuta da modelli come la Born, prima elettrica al 100%, e da una rete commerciale sempre più moderna, con showroom dedicati e spazi digitali pensati per un pubblico giovane e connesso.

Raggiungere un milione di auto prodotte in così breve tempo dimostra la forza di CUPRA e la chiarezza della nostra visione”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO del marchio. Prossimi all’arrivo sono il Tavascan, SUV coupé completamente elettrico, e la Raval, city car a zero emissioni destinata a espandere la presenza urbana del brand.

Lo stabilimento di Martorell, che nel 2025 compirà trent’anni, sta evolvendo per accogliere la produzione di modelli 100% elettrici, in linea con la strategia di decarbonizzazione e digitalizzazione dei processi produttivi promossa da CUPRA.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cupra Formentor cupra Formentor VZ e HYBRID Martorell
Vedi anche
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Festa del Cinema di Roma, l’attesa è tutta per Jennifer Lawrence: videonews dalla nostra inviata
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza