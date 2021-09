Piazza Affari in rosso, tonfo di Enel

Le indicazioni relative l’economia cinese, dove le vendite al dettaglio e la produzione industriale nel mese di agosto hanno performato peggio delle stime, hanno penalizzato la seduta odierna dei listini europei. Sull’andamento di Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha segnato un -1,02% fermandosi a 25.762,1 punti, ha pesato in particolare la debolezza del comparto delle aziende di pubblica utilità.

Italgas ha chiuso in rosso dell’1,39%, Terna ha segnato un -2,09%, A2A un -4,21% ed Enel è stato il titolo che ha pagato il conto più salato con un -5,51%. A penalizzare il colosso energetico guidato da Francesco Starace sono state le notizie in arrivo dalla Spagna, dove il governo sta elaborando un piano per ridurre i prezzi dell’elettricità per gli utenti finali.

Tra le misure al vaglio c’è la possibilità di rivalersi direttamente sulle aziende di pubblica utilità: si tratta di un provvedimento, stimano gli analisti, che potrebbe avere un forte impatto sui conti di Endesa, controllata spagnola di Enel. Giornata negativa anche per Moncler (-5,16%), Amplifon (-2,41%) e Recordati (-2,63%).

Tra le performance migliori troviamo Stellantis (+2,29%), che ha capitalizzato la conferma della valutazione “buy” con revisione del prezzo obiettivo da 21 a 27 euro da parte degli analisti di Goldman Sachs, e STMicroelectronics (+0,25%), favorita dall’outlook sui prossimi mesi dell’Ad Jean-Marc Chery.

In vista del rinnovo dei vertici di Generali (+0,65%), i consiglieri non esecutivi hanno accolto favorevolmente la disponibilità del Ceo Donnet per un nuovo mandato.

Dal fronte titoli di Stato, lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi a 99 punti base. (in collaborazione con money.it).