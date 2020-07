Covid, ok Commissione europea a cura con remdesivir

(Afp)

La Commissione europea ha approvato l'uso del farmaco remdesivir per il trattamento di casi gravi di Covid-19 nell'Unione Europea. "Non lasceremo nulla di intentato nei nostri sforzi per garantire trattamenti efficienti o vaccini contro il coronavirus", ha dichiarato Stella Kyriakides, commissaria europea per la Salute, in un comunicato stampa. L'approvazione del braccio esecutivo dell'Unione europea è stato l'ultimo passo per dare il via libera al primo trattamento autorizzato in Europa.

La decisione segue la raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che la scorsa settimana ha concesso il 'disco verde' al farmaco, venduto con il nome di Veklury*, per il trattamento di pazienti con Covid-19 di età superiore ai 12 anni che necessitano di ossigeno supplementare.