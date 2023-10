Gemmato, ‘Baricitinib prospettiva di cura e speranza per pazienti alopecia areata”

“Il riconoscimento dell’alopecia areata deve seguire i percorsi dovuti che sono quelli delle Commissioni specifiche. Ciò che possiamo fare come Ministero della Salute è trovare soluzioni terapeutiche: lo scorso luglio è stato autorizzato un farmaco, il baricitinib, che offre una prospettiva di cura e di speranza a chi è affetto da alopecia areata. È un primo step importante per chi soffre di questa patologia, tra loro anche i bambini”. Sono le parole di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute in occasione della presentazione della Giornata nazionale dell’Alopecia areata che colpisce in Italia circa 118mila persone. L’Alopecia Areata Day quest’anno si terrà il 27 ottobre. All’iniziativa aderiscono 26 ospedali italiani dove dermatologi e psicologi effettueranno gratuitamente screening e visite ai pazienti.