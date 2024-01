Rafanelli (socio Aisla): “Non dobbiamo essere abbandonati nella malattia”

“Durante il nostro viaggio nella malattia dobbiamo essere accompagnati e non abbandonati. La sinergia che si crea tra gli enti del terzo settore e le aziende che si propongono per donare crea un abbraccio di energia. Questo fa sì che anche in medici e la comunità scientifica si sentano sempre più spronati ad andare avanti per cercare una cura. La cura va trovata. Noi ci crediamo”. Lo ha detto Davide Rafanelli, presidente SLAfood e socio Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), a margine del momento di festa di Aisla a conclusione della campagna ‘Il Buon Gusto della Ricerca’, promossa da Galbusera, grazie alla quale l’associazione ha ricevuto 51mila euro destinati alla ricerca.