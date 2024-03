Con una conferenza stampa organizzata a Milano, AstraZeneca ha annunciato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità dell’estensione di indicazione di dapagliflozin per il trattamento dello scompenso cardiaco cronico sintomatico. Il farmaco, sviluppato dalla multinazionale farmaceutica anglo-svedese, è indicato anche per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 e della malattia renale cronica.