Salute, Zullo: “Società scientifiche e politica insieme per rispondere bisogni cittadini”

“Come medico e come politico ho il compito di coniugare la tecnica, la ricerca e l'operato delle società scientifiche con gli strumenti che ha la politica per tradurre e portare a compimento una risposta ai bisogni di salute della nostra popolazione”. A dirlo Ignazio Zullo, capogruppo Fratelli d’Italia Commissione sanità Senato, in occasione del 98esimo Congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) che, dal 14 al 16 dicembre 2023, al Mico di Milano, ha chiamato a raccolta l’intera ginecologia italiana attraverso le proprie federate dei ginecologi ospedalieri (Aogoi), universitari (Agui) e territoriali (Agite).