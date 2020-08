Virus Cina, primo paziente guarito

(Foto Afp)

E' un 23enne di Wuhan il primo paziente cinese ricoverato in quarantena per il nuovo coronavirus cinese e guarito dopo 3 giorni di cure. L'uomo - riporta il 'Daily Mail' - il cui cognome è Huang, si era recato in ospedale per alcuni sintomi che pensava fossero di un forte raffreddore (mal di testa, vertigini e debolezza). Ma non era così. Dopo un primo consulto in una struttura, il giovane si è recato nell'ospedale centrale di Wuhan che sta gestendo le emergenze sanitarie, dove gli è stato diagnosticato il coronavirus e dove è stato isolato in quarantena.

"Ho recuperato più velocemente perché sono giovane, sono stato il primo a riprendermi e a lasciare l'ospedale", ha detto il ragazzo che lavora nella stazione dei treni situata a pochi chilometri di distanza dal mercato di Wuhan, epicentro del focolaio di infezione. "Ho avuto la febbre dal 28 dicembre al 2 gennaio e sono stato curato in quarantena - ha raccontato il ragazzo - Non ho visto un centimetro di pelle dei medici perché erano sempre completamente coperti".