Ftse Mib piatto, spread sotto i 160pb

(Ipa/Fotogramma)

Causa i timori legati al coronavirus, le borse europee hanno terminato in rosso nel gran giorno del meeting della Banca Centrale Europea. Come da attese, l’istituto guidato da Christine Lagarde ha confermato il costo del denaro e annunciato un processo di riesame della politica monetaria che prevede la possibile revisione del concetto di stabilità dei prezzi, uno studio sull’efficacia dei diversi strumenti e delle modalità di comunicazione. Il processo di revisione dovrebbe concludersi nell’anno corrente.

Non cambia invece l’approccio alla politica monetaria, confermata “altamente accomodante”. I tassi, ha detto l’ex n.1 del Fondo monetario, resteranno sui livelli attuali o inferiori fino al convergere dell'inflazione verso il target del 2%.

L’unico listino europeo che oggi non ha fatto registrare il segno meno è stato quello di Milano, dove il Ftse Mib ha terminato in perfetta parità a 23.707,05 punti. A sostenere l’andamento di Piazza Affari sono stati i titoli delle società di pubblica utilità come A2A (+1,24%), Enel (+0,98%), Hera (+3,11%) e Italgas (+1,33%).

La performance migliore all’interno delle blue chip è stata registrata da STMicroelectronics, balzata oggi del 6,55%. A spingere le azioni della società produttrice di chip è stata la diffusione dei conti 2019 e delle stime sull’esercizio corrente, valutati dagli analisti migliori delle stime.

Perdite contenute per il comparto bancario (-0,53% di Intesa Sanpaolo, -0,11% di UniCredit) mentre lo spread Btp-Bund, all’indomani delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5S, ha messo a segno un calo del 4,6% a 156,2 punti base. Segno meno anche per Atlantia (-0,86%), che ieri aveva beneficiato del passo indietro di Di Maio.

Giornata da dimenticare per Unieuro (-7,63%) in seguito all’operazione di collocamento del 17,6% del capitale in una operazione di accelerated bookbuilding. (In collaborazione con money.it)