Borsa, Milano su e giù con le europee

(Fotogramma)

Volatilità molto forte, anche oggi, sulle borse globali. Dopo l'avvio in rialzo, la borsa americana scende subito in territorio negativo e cede con il Dow Jones lo 0,3%. Il rimbalzo auspicato stenta anche in Europa, dove Londra cede l'1% e Francoforte lo 0,6%. Anche la Borsa di Milano accorcia i guadagni a +0,9% in un continuo sali e scendi dettato dalla situazione di incertezza in cui si trovano gli investitori: nessuno è in grado di calcolare l'impatto sull'economia di questa crisi sanitaria. L'indice Vix, che misura la volatilità dei mercati finanziari si mantiene sui livelli record di 80 punti, dopo i picchi, fino a oltre 83 punti, toccati ieri.