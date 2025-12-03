circle x black
La volta buona, Can Yaman e la dieta drastica: "Ho perso 10 chili per diventare Sandokan"

La confessione dell'attore turco

Can Yaman - fotogramma/ipa
03 dicembre 2025 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Can Yaman ha perso 10 chili in un mese per interpretare Sandokan, la serie evento in onda su Rai 1. A La volta buona, l'attore turco ha raccontato i dettagli della sua dieta drastica e del duro allenamento che gli ha permesso di passare da 94 a 85 chili in poche settimane.

"Mi hanno detto che ero troppo muscoloso per Sandokan e che avrei dovuto perdere peso", ha detto l'attore che per il ruolo che ha dovuto interpretare doveva mantenere alti livelli di energia fisica: "In un mese mi sono concentrato sul perdere peso, solo successivamente mi sono concentrato sull'addestramento".

Per riuscire a perdere 10 chili in un mese, Can Yaman si è affidato al metodo del digiuno intermittente con lo schema 16-8: "Ero a digiuno per 16 ore, poi per 8 ore potevo mangiare ma non avevo una totale libertà di scelta. Mangiavo cose molto 'noiose' come tofu e legumi". L'attore si è affidato a un allenamento mirato: "Il mio allenatore è stato molto severo con me, mi allenavo 3 volte al giorno. La mattina facevo un'ora di tapis roulant, poi un allenamento intenso e poi dopo pranzo un altro allenamento. Ma alla fine del mese pesavo già 85 chili", ha confessato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
can yaman sandokan can yaman 10 kg
