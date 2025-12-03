circle x black
Sport, Faelli (Gruppo Entain): "Su inclusione serve più rete tra istituzioni e territori"

'Idee chiare e consapevolezza ci sono, ora servono passi concreti per attuarle'

Andrea Faelli, responsabile del Gruppo Entain in Italia
03 dicembre 2025 | 15.17
Redazione Adnkronos
“Credo che le istituzioni stiano cogliendo il percorso che abbiamo intrapreso, anche se con il termine istituzioni intendiamo realtà molto diverse tra loro. A livello centrale – spesso – il messaggio arriva con chiarezza. Le difficoltà emergono quando si parla di creare rete sui territori, perché sono le persone, più che i vincoli di bilancio, a rendere più complesso trasformare le idee in progetti concreti”. È quanto afferma Andrea Faelli, responsabile del Gruppo Entain in Italia, intervenuto alla quarta edizione del Csr Award, l’iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per persone e comunità, ospitata all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma.

Faelli sottolinea come il nodo cruciale sia “fare rete” tra associazioni, terzo settore, enti locali e imprese: “In Italia tutte queste realtà sono consapevoli delle possibilità che abbiamo davanti. La vera sfida sta nella traduzione operativa, nei piccoli step necessari perché una buona idea diventi realtà”. Un passaggio chiave, secondo Faelli, per far sì che sport, inclusione e responsabilità sociale possano incidere davvero sul territorio, soprattutto nelle comunità più fragili.

“Il nostro impegno”, conclude Faelli, “è continuare a costruire ponti e facilitare processi, perché solo così i progetti possono generare valore concreto e duraturo”.

