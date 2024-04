Acquistare Office per Mac Migliori Offerte e Sconti

Acquistare Office per Mac può essere molto costoso se non sapete dove acquistarla legalmente in offerta.

Gli utenti macOS hanno la possibilità di acquistare Office per Mac, per non rinunciare ai tool e alle funzionalità che hanno reso così popolare la suite di produttività Microsoft. Se anche voi utilizzate un computer Apple, che sia un macBook, un Mac mini o qualsiasi altro dispositivo macOS, questa guida può aiutarvi ad acquistare un pacchetto Office per Mac a prezzi vantaggiosi.

Acquistare Office per Mac: quanto costa

Se state valutando di acquistare Office per Mac, il prezzo sul Microsoft Store è pari a 149 euro per la versione Home & Student, mentre Microsoft Office Home and Business per Mac ha un prezzo di listino di 299 euro. Per le altre versioni del software dovete rivolgervi a rivenditori online, che vendono product key Microsoft Office digitali o negozi informatici per la classica scatola con CD o USB. Se volete risparmiare fino al 70%, acquistate Office per Mac in modo legale, scegliendo una delle offerte che abbiamo raccolto in questo articolo.

Le migliori offerte Office per Mac

Dove acquistare un pacchetto office per Mac per sempre

Mr Key Shop è la meta perfetta per l’acquisto di un pacchetto Office per Mac, poiché il sito offre licenze Office a prezzi imbattibili. Inoltre, potrete acquistare le singole Microsoft Office App (Word, Excel, PowerPoint, ecc…), se avete esigenze specifiche e risparmiare anche sui migliori antivirus per Mac e iOS.

Su Mr Key Shop, inoltre, troverete tantissime occasioni, fra cui le VPN più popolari come NordVPN, i sistemi operativi Windows (Windows 11, Windows 10 e anche le versioni meno recenti) e software professionali per il vostro computer Apple, come Autodesk per Mac in offerta (AutoCAD, Maya e molto altro).

Acquistare Office risparmiando non è un’utopia! Per acquistare le migliori offerte Office per Mac, non dovete attendere necessariamente il Black Friday per risparmiare. Visiatate Mr Key Shop e approfittatene per trovare qualche spunto per delle idee regalo di Natale originali. Anticipare i doni significa spendere ancora meno!

Mr Key Shop, un e-Commerce affidabile che da oltre 18 anni offre un vasto catalogo di licenze software originali e garantite, a prezzi molto convenienti. Il catalogo include i migliori software di backup per Mac e molto altro, con un risparmio che può arrivare al 70% rispetto ai listini ufficiali. Qui, ad esempio, potrete acquistare una licenza Office 2021 a un prezzo davvero vantaggioso.

L’azienda si distingue per un altissimo livello di professionalità, tanto da aver ricevuto il certificato di qualità rilasciato da Trusted Shops, un organo indipendente che valuta e certifica gli e-commerce europei in base alle direttive UE su trasparenza, protezione degli acquirenti, privacy e sicurezza dei dati, e molto altro. Per i clienti di Mr Key Shop, questo si traduce in un ulteriore vantaggio: ogni acquisto è coperto da una garanzia extra con rimborso fino a 2.500 euro come spiegato chiaramente in questa pagina.

Acquista una licenza a vita Office 2021 per Mac: il Pacchetto più Recente

Office 2021 è l’ultima versione della popolare suite di produttività Microsoft. Questo pacchetto è pensato per soddisfare tanto le esigenze aziendali quanto quelle personali, offrendo strumenti più intuitivi, sicuri e facili da usare.

Office 2021 Home and Student per Mac è la soluzione ideale per studenti e famiglie che desiderano accedere alle applicazioni di base senza ricorrere a un abbonamento. Questa edizione include tutto il necessario per creare, modificare e condividere documenti, presentazioni e fogli di calcolo con la massima efficienza.

Microsoft Office 2021 Home and Business per Mac è perfetto per professionisti e piccole imprese che necessitano di strumenti di produttività avanzati tramite un acquisto una tantum. Questa versione, pensata per un uso domestico e aziendale, consente di gestire documenti, database, e-mail e calendari con estrema facilità.

Acquista Subito Office 2019 per Mac: Ottimizza la Tua Produttività con un Pacchetto Completo e ancora attuale

Per chi non ha esigenze particolarmente elevate, Office 2019 rimane una validissima alternativa. Grazie all’interfaccia moderna e ai requisiti ridotti, questa versione è perfetta per sistemi più datati e per chi deve rispettare rigidi limiti di budget.

Su Mr Key Shop, trovate Office 2019 Home and Business per Mac, che include funzioni avanzate per la gestione di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, e-mail e calendari.

Vi ricordiamo, però, che il supporto ufficiale per Office 2019 è stato interrotto, di conseguenza, Microsoft non rilascerà più aggiornamenti di sicurezza. Un fattore da tenere bene a mente, se state valutando l’acquisto.

Office 2016 per Mac: la Soluzione Ideale per Macchine meno Performanti

Sebbene non più supportato, Office 2016 resta un’ottima alternativa per macchine ancora meno performanti. Inoltre, il costo contenuto lo rende perfetto per chi vuole risparmiare ulteriormente, senza per questo rinunciare alle funzionalità più importanti di Microsoft Office.

Mr Key Shop vi propone Office 2016 Home and Business per Mac, a un prezzo davvero imbattibile.

Sul sito troverete molto di più, per soddisfare qualsiasi esigenza, come gli antivirus per Android e iOS, per proteggere i vostri dispositivi mobili senza esaurire il budget. E se avete bisogno di lavorare con un PC, potrete anche attivare Windows acquistandolo in offerta. Visitate ora il catalogo di Mr Key Shop e scoprite il vostro prossimo affare digitale!

Office 365 per Mac: la Soluzione in Abbonamento

Office 365 è la versione in abbonamento che offre l'accesso alle ultime versioni delle applicazioni di Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Il servizio garantisce una maggiore integrazione con i servizi cloud, come OneDrive e SharePoint, che facilitano la collaborazione e la gestione dei file in tempo reale, un vantaggio significativo soprattutto per i team che lavorano a distanza.

Tenete presente che il modello di abbonamento implica un costo ricorrente che potrebbe risultare meno conveniente nel lungo termine rispetto ad un pagamento unico, come nel caso di Office 2021 per Mac. Inoltre, la dipendenza dalla connessione internet per sfruttare tutte le potenzialità del cloud potrebbe rappresentare un limite in ambienti con connettività limitata. Detto questo, Office 365 offre un mese di prova gratuita, permettendovi di valutare personalmente la piattaforma prima di procedere alla sottoscrizione.

Come Scaricare e Installare il Software Office per Mac

Scaricare e installare Office per Mac è un processo semplice e diretto, specialmente quando si sceglie un rivenditore affidabile come Mr Key Shop. Dopo l'acquisto, riceverete una singola e-mail di riepilogo che include tutto il necessario: il link per il download ufficiale del software (nel caso scegliate una licenza a vita), istruzioni dettagliate e intuitive per l'installazione, e la chiave di licenza per attivare Office.

Prima di poter effettuare l'installazione, andate al sito ufficiale Microsoft per la configurazione di Office. Qui dovrete accedere con il vostro account personale Microsoft (o crearne prima uno se non lo avete). Una volta effettuato il login, dovrete riscattare il product key fornito con il vostro ordine: in questo modo la licenza viene registrata e associata al vostro account.

Effettuato questo passaggio, potrete ottenere l’installer di Office per il vostro sistema macOS. Una volta scaricato Office per Mac:

Aprite il Finder sul vostro Mac.

Andate alla cartella "Download" e aprite il file di installazione di Office (potrebbe avere un'estensione .pkg o .dmg).

Seguite le istruzioni a schermo per trascinare l’icona di Office nella cartella "Applicazioni" del vostro Mac.

Attivare Office per Mac

L’attivazione di Office per Mac non si differenzia dalla procedura richiesta in ambiente Windows.

Per attivare definitivamente Office sul vostro Mac dovrete completare la procedura eseguita prima del download:

Aprite una qualsiasi applicazione di Office (come Word, Excel o PowerPoint).

Effettuate l’accesso con le credenziali che avete usato su setup.office.com .

. Il vostro pacchetto Office sarà subito pronto per l’uso.

Al termine dell’operazione, potete verificare se l’attivazione sia stata completata correttamente. Una volta completato l’accesso, le applicazioni di Office dovrebbero essere pronte all'uso. È consigliabile riavviare il Mac dopo l'installazione per assicurarvi che tutte le funzionalità di Office siano attive e funzionanti correttamente.