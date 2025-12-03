Alexa nel 2025, le domande più fatte dagli Italiani

I dati rilasciati da Amazon relativi all'utilizzo di Alexa nel 2025 restituiscono una fotografia sociologica dell'Italia divisa tra grandi interrogativi esistenziali e necessità pragmatiche. L'assistente vocale, presenza ormai consolidata nelle abitazioni, ha funto da collettore per una varietà di richieste che spaziano dalla scienza alla cucina. Se da un lato l'utenza ha mostrato interesse per le misurazioni del cosmo e della società, domandando la distanza della Luna o la popolazione mondiale, dall'altro non ha esitato a delegare all'intelligenza artificiale la gestione delle basi domestiche, come i tempi di cottura di un uovo sodo. In questo scenario eterogeneo si inserisce anche l'attualità economica, con una frequente richiesta di quotazioni in tempo reale sul valore del Bitcoin, segnale di un interesse diffuso per gli asset digitali che convive con le tradizioni più classiche, come la ricerca della dimora di Babbo Natale.

Il mondo dello spettacolo e le sue dinamiche rimangono un motore primario di interazione vocale. L'analisi delle query rivela una curiosità quasi voyeuristica per i dettagli fisici ed economici dei personaggi pubblici. La conduzione del Festival di Sanremo ha spinto molti utenti a informarsi sull'altezza di Carlo Conti, mentre le cronache rosa internazionali, in particolare il matrimonio di Jeff Bezos celebrato in Italia, hanno generato un picco di domande sulla consorte del fondatore di Amazon. Parallelamente, le finanze dei grandi magnati tecnologici continuano a destare stupore, con il patrimonio netto di Elon Musk tra gli argomenti più dibattuti. Non mancano i ritorni di fiamma per volti storici dello spettacolo italiano: il rientro sulle scene di Marcella Bella e la popolarità di figure come Michelle Hunziker confermano un attaccamento del pubblico ai nomi consolidati della televisione e della musica leggera.

Sul fronte dell'intrattenimento audio, le preferenze degli italiani nel 2025 hanno premiato le novità discografiche e i formati di opinione. Olly si è imposto come l'artista più ascoltato attraverso i dispositivi Echo, mentre il brano Cuoricini dei Coma Cose ha dominato le richieste, confermandosi come il tormentone dell'anno. Per quanto riguarda la fruizione dei podcast, si consolida il successo di format che mescolano attualità e toni accesi: La Zanzara guida la classifica, dimostrando come il dibattito senza filtri rimanga una delle forme di compagnia preferite dall'utenza domestica, affiancata da produzioni focalizzate sulla cronaca nera e sulla storia.

Lo sport chiude il cerchio delle tematiche più popolari, con il calcio che mantiene saldamente la propria egemonia sulle altre discipline, seguito a distanza da Formula 1 e tennis. Le interrogazioni vocali riflettono le passioni del tifo tradizionale, concentrandosi sulle principali squadre di Serie A come Inter e Juventus, ma evidenziano anche un fenomeno legato al culto della personalità. Nonostante il trascorrere delle stagioni, l'attenzione per le singole icone calcistiche supera spesso quella per i club: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi restano in cima ai pensieri degli sportivi italiani, catalizzando un numero di richieste superiore a quello delle nuove leve del panorama calcistico internazionale.