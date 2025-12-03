Mario Kart World per Switch 2, tutte le novità dell'aggiornamento gratuito

Nintendo prosegue il supporto al suo titolo di corse arcade con il rilascio della versione 1.4.0 per Mario Kart World, un aggiornamento che mira a ridefinire le dinamiche delle competizioni multiplayer. La novità più rilevante risiede nell'introduzione della funzione "Oggetti Personalizzati", un'opzione che garantisce agli utenti un controllo granulare sulle regole della partita. Questa funzionalità, disponibile nelle modalità "Corsa VS", "Battaglia palloncini", "Acchiappamonete" e nelle stanze per il gioco online o wireless, consente di selezionare specificamente quali item far apparire durante la sessione, offrendo così la possibilità di eliminare elementi di disturbo o di concentrare la sfida sulla pura abilità di guida.

Parallelamente alle meccaniche di gioco, l'aggiornamento interviene sulla qualità della vita all'interno dei menu e delle lobby. È stata integrata la visualizzazione del titolo del brano musicale in riproduzione nel menu di pausa, accompagnata dalla nuova opzione per la regolazione del volume della musica nelle impostazioni del controller. Sul fronte della connettività, si segnala una maggiore flessibilità per i gruppi di gioco: i partecipanti riuniti in una stanza online possono ora prendere parte a diverse modalità, inclusi i tornei a eliminazione, ed è stata semplificata la procedura per unirsi agli amici tramite la lista contatti. Anche la modalità "Corsa contro fantasma" nelle prove a tempo beneficia ora dell'accesso diretto alla modalità foto dal menu di pausa.

L'intervento degli sviluppatori si è concentrato pesantemente anche sul layout dei tracciati, con modifiche sostanziali che riguardano in particolare le sezioni che conducono alla "Spiaggia Koopa". Per diverse gare che convergono verso questa destinazione è stata rivista la struttura del percorso; in queste specifiche tratte, il traguardo verrà ora tagliato dopo due giri una volta raggiunta la spiaggia. A livello di bilanciamento, sono stati ridotti i tempi di respawn per i funghi scatto e per le monete raccolte sull'acqua, mentre sono state corrette le interazioni fisiche in situazioni specifiche, come l'impossibilità di utilizzare un secondo Boo se se ne possiede già uno attivo.

Infine, il lungo elenco di correzioni tecniche mira a risolvere numerose criticità legate alle collisioni e alla stabilità visiva. L'aggiornamento elimina diversi glitch che permettevano ai veicoli di attraversare le pareti o di rimanere incastrati nella geometria dei livelli. Sono stati risolti problemi grafici relativi alla sfocatura dei personaggi in modalità foto e distorsioni dello schermo durante l'ingresso nei tubi in gioco online. La patch 1.4.0 si configura dunque come un intervento massiccio, volto a pulire il codice da imperfezioni che potevano compromettere l'esperienza competitiva, specialmente nelle fasi più concitate delle gare online.