circle x black
Cerca nel sito
 

Il mondo ha bisogno di angeli: il 6 marzo a Milano la nuova mostra di Miky Degni

sponsor

Il mondo ha bisogno di angeli: il 6 marzo a Milano la nuova mostra di Miky Degni
03 marzo 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con la nuova mostra "Il mondo ha bisogno di angeli" Miky Degni torna a Milano. L'artista, famoso per i suoi "dipinti alcolici", trasforma lo Spazio Neutro di via Fontana, a pochi passi dal Duomo, in un palcoscenico dove il vino diventa messaggio sociale. Degni dipinge con i migliori rossi italiani per dare vita a opere iconiche che spaziano dai ritratti agli scorci della Milano storica, come la Torre Velasca e il Duomo.

L'arte come forma di conforto e riflessione, la mostra, intitolata "Il mondo ha bisogno di angeli" riflette un bisogno di leggerezza e bellezza in risposta ai drammi globali contemporanei. L'inaugurazione si terrà il prossimo 6 marzo con il supporto della Cantina Francesco Maggi, creando un corto circuito sensoriale tra il vino degustato nel calice e quello ammirato nelle opere di Degni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte vino mostra Milano
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza