Il mondo ha bisogno di angeli: il 6 marzo a Milano la nuova mostra di Miky Degni

Con la nuova mostra "Il mondo ha bisogno di angeli" Miky Degni torna a Milano. L'artista, famoso per i suoi "dipinti alcolici", trasforma lo Spazio Neutro di via Fontana, a pochi passi dal Duomo, in un palcoscenico dove il vino diventa messaggio sociale. Degni dipinge con i migliori rossi italiani per dare vita a opere iconiche che spaziano dai ritratti agli scorci della Milano storica, come la Torre Velasca e il Duomo.

L'arte come forma di conforto e riflessione, la mostra, intitolata "Il mondo ha bisogno di angeli" riflette un bisogno di leggerezza e bellezza in risposta ai drammi globali contemporanei. L'inaugurazione si terrà il prossimo 6 marzo con il supporto della Cantina Francesco Maggi, creando un corto circuito sensoriale tra il vino degustato nel calice e quello ammirato nelle opere di Degni.