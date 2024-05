App Inps, educazione previdenziale e portale unico disabilità, il programma del presidente Inps Gabriele Fava

La creazione di un’applicazione che permetta ai cittadini di vedere il loro stato pensionistico facilmente e di un portale unico per la disabilità, l’istituzione di una smart tv dedicata agli anziani e la realizzazione di un roadshow dedicato ai giovani per fare educazione previdenziale. Questi alcuni dei progetti a cui sta lavorando l’Istituto nazionale della previdenza sociale e che sono stati presentati dal presidente Gabriele Fava in occasione dell’evento “L’Italia, le pensioni e la previdenza complementare” organizzato al Teatro Gerolamo di Milano da Affari&Finanza.