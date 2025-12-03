Nuovo Regolamento Ue Ecodesign, ammesse anche le caldaie a gas

La bozza di revisione del Regolamento Ue Ecodesign introduce criteri tecnici che mantengono sul mercato sia le caldaie a condensazione sia quelle tradizionali. È un passo avanti importante verso un approccio più pragmatico alla transizione energetica, meno ideologico e più attento alle esigenze reali delle famiglie. Una correzione di rotta significativa rispetto alla proposta di due anni fa, che avrebbe escluso tutte le caldaie sottovalutando il loro potenziale di riduzione dei consumi e delle emissioni, soprattutto se alimentate con gas rinnovabili. Il segnale è particolarmente rilevante per l’Italia: il 70% delle abitazioni utilizza il gas naturale e il patrimonio edilizio nazionale – datato, inefficiente e per lo più condominiale – rende molto limitata la possibilità di diffusione delle pompe di calore elettriche. Su 16,6 milioni di abitazioni in classe F e G, solo 5,9 milioni potrebbero installarle; considerando anche il reddito delle famiglie, il numero scende a 1,76 milioni. Consentire l’uso di caldaie a gas moderne significa offrire alle famiglie una soluzione immediata, accessibile e concreta per decarbonizzare i propri consumi energetici.

"La decarbonizzazione del settore domestico – ha sottolineato il Presidente di Proxigas, Pier Lorenzo Dell’Orco – deve partire dalle possibilità reali dei consumatori e prevedere più soluzioni, non una sola. Solo così potremo coinvolgere tutti, soprattutto i più vulnerabili. Affidarsi a un’unica tecnologia non ci permetterà di centrare gli obiettivi europei. Mettere in campo tutte le opzioni disponibili aumenta le possibilità di successo".

"Le tecnologie possono essere più o meno sostenibili ed efficienti a seconda di come le alimentiamo", ha aggiunto il Direttore Generale di Proxigas, Marta Bucci: "Ricordiamo che oggi le pompe di calore elettriche sono alimentate per il 70% da energia elettrica prodotta bruciando gas, così come il teleriscaldamento, alimentato per più del 70% da gas metano. Dobbiamo sostenere la sostituzione delle vecchie caldaie con quelle a condensazione, più efficienti e progressivamente alimentate da quote crescenti di biometano e gas verdi. È essenziale proseguire su questa linea rispetto alla Direttiva Epbd, la cosiddetta 'Direttiva Case Green', che l’Italia deve ancora recepire", ha concluso Bucci.