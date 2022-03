Il comparto oil spinge il listino di Piazza Affari

Nonostante il clima di incertezza, Piazza Affari nella seduta di oggi è riuscita chiudere con il segno più. In particolare evidenza il comparto energetico dopo la salita del greggio a 109 dollari (+4%), il livello maggiore degli ultimi 7 anni, ed il ritorno degli acquisti sui titoli del comparto bancario.

Nel caso del settore oil spiccano le performance di Tenaris (+4,94%), Saipem (+3,84%) ed Eni (+1,95%), ha annunciato di voler cedere la partecipazione nel gasdotto Blue Stream, controllato congiuntamente con Gazprom) mentre tra i titoli degli istituti di credito UniCredit ha segnato un +2,11%, Intesa Sanpaolo un +1,39% e Mediobanca un +0,72%.

Per quanto riguarda le notizie in arrivo dall’Ucraina, le autorità russe proseguono nella strategia che prevede segnali contrastanti: da un lato propongono nuovi negoziati, dall’altro agitano lo spettro del nucleare.

La condanna da parte di Biden dell’azione militare voluta da Putin è arrivata poche ore prima della conferma da parte del n.1 della Federal Reserve della prosecuzione del percorso di normalizzazione che però, e non era assolutamente scontato qualche settimana fa, sarà messo in campo all’insegna della cautela (nel prossimo meeting i tassi saliranno di 25 punti base).

Tornando all’azionario, la seduta del Ftse Mib https://www.money.it/+FTSE-Mib-126+b si è chiusa a 24.534,33 punti (+0,7%). In evidenza anche Prysmian (+4,24%%) che ha chiuso il 2021 con un utile in aumento del 73% a 308 milioni e ricavi che, grazie ad un +10,9%, sono saliti a 12,73 miliardi, e Stellantis (+1,02%). A febbraio le immatricolazioni di auto in Italia sono scese del 22,56% e quelle del gruppo nato da Fca e Psa hanno segnato un -29,2%.

Perfetta parità per Telecom Italia in attesa di novità dal Cda chiamato ad approvare i conti 2021 ed il piano industriale del nuovo Ad.

Lo spread Btp-Bund è salito di un punto e mezzo percentuale a 152 punti base. (in collaborazione con Money.it).