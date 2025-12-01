Immigrazione, approvato definitivamente il Decreto Flussi

L’Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il cosiddetto Decreto flussi (Dl 146/2025) che, dopo la precedente approvazione della Camera, diventa quindi definitivo. Il provvedimento introduce una serie di disposizioni per regolamentare l’ingresso di lavoratori e cittadini stranieri, oltre che per gestire il fenomeno migratorio, specie a seguito dell’accresciuta domanda di personale nel settore dell’assistenza ad anziani, disabili e bambini. In questo senso, il testo approvato, tra l’altro, regola gli ingressi fuori quota, prevedendo l’ingresso fino a ulteriori 10 mila lavoratori da impegnare in tale settore. Inoltre, viene approvato il termine del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, che viene ampliato da 90 a 150 giorni. Tra le altre principali novità del decreto: introduzione del termine massimo di 30 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro dal momento della presentazione della richiesta nominativa; estensione a 12 mesi della domanda di visto d’ingresso dopo aver completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi d’origine; incremento da 6 a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di protezione sociale. In sede di dichiarazione di voto, per la Maggioranza, la Sen. Biancofiore (NM) ha elogiato il Governo per aver messo a punto una strategia chiara e strutturata sul tema migratorio. Al contrario, diversi Senatori delle Opposizioni hanno criticato il provvedimento.

