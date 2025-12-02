circle x black
Stella McCartney torna a collaborare con H&M

L’annuncio arriva vent’anni dopo il lancio della prima partnership avvenuta nel novembre 2005. Alcuni dei capi svelati in anteprima durante i Fashion Awards di Londra

Alcuni capi della nuova collezione svelati in anteprima durante i Fashion Awards di Londra
02 dicembre 2025 | 16.24
Redazione Adnkronos
H&M torna a collaborare con Stella McCartney, iconica designer e pioniera della sostenibilità. L’annuncio di questa collaborazione arriva vent’anni dopo il lancio della prima partnership tra Stella McCartney e H&M, avvenuta nel novembre 2005 – ed è stata la seconda designer collaboration nella storia del brand. La collezione, in arrivo nella primavera 2026, sarà realizzata con materiali certificati e responsabili, molti dei quali riciclati, e proporrà alternative innovative ai tessuti tradizionali. Ogni capo racconterà il Dna creativo di Stella McCartney, con silhouette iconiche e dettagli che richiamano i codici della maison.

Alcuni capi della collezione Stella McCartney H&M sono stati svelati in anteprima ieri ai Fashion Awards di Londra e sono stati indossati da Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski e Yasmin Wijnaldum. Questa nuova partnership ridefinisce il concetto di collaborazione per H&M e apre un dialogo concreto sulla sostenibilità, attraverso iniziative e confronti che stimolano discussione e azione. Un elemento cruciale di questo progetto è la creazione di un nuovo 'Insights Board', un tavolo di lavoro che riunirà voci e prospettive diverse provenienti dal mondo della moda, per creare uno spazio di curiosità e ascolto. L’'Insights Board' mira a trovare nuovi modi per i brand e per l’intero settore di influenzare e ideare il cambiamento, promuovere ulteriormente il benessere degli animali e accelerare l’innovazione.

Dalla collezione all’'Insights Board', questa collaborazione nasce con l’obiettivo di generare un dialogo autentico, proporre un design d’eccellenza e creare un impatto duraturo. Al centro della visione condivisa da McCartney e H&M c’è la convinzione che la sostenibilità debba restare un tema centrale nella moda, promuovendo trasparenza, confronto e soprattutto, speranza.

“Sono entusiasta di tornare a collaborare con H&M, vent’anni dopo la nostra prima partnership - afferma Stella McCartney -. Rielaborare capi dal mio archivio è stato un viaggio emozionante, ricco di energia e gioia. Questa seconda collaborazione è l’occasione per riflettere sui progressi compiuti in termini di sostenibilità, pratiche cruelty-free e design consapevole – e per riconoscere con onestà quanto ancora dobbiamo fare, insieme. Sono felice che H&M percorra questa strada con me: il vero cambiamento avviene solo quando si agisce sia dall’interno che dall’esterno, e ho sempre creduto che agire dentro il sistema sia la chiave per spingere l’industria verso il futuro".

“Stella è una vera innovatrice - aggiunge Ann-Sofie Johansson di H&M - fin dall’inizio ha rivoluzionato la moda con creazioni che ridefinivano la femminilità in chiave anticonvenzionale. Questa collezione raccoglie capi imperdibili che celebrano quella visione. La sua bussola morale e l’instancabile impegno per una moda sostenibile sono da sempre fonte di ispirazione per noi in H&M, ed è un onore collaborare con lei per un progetto così ambizioso”.

Tag
sostenibilità collaborazione moda H&M Stella McCartney
