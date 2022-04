Piazza Affari chiude in calo, prese di beneficio su Banco Bpm e Atlantia

Piazza Affari chiude in calo. La combinazione di prese di beneficio dopo i guadagni di venerdì, dell'incertezza in arrivo dalle elezioni francesi (Macron ha totalizzato il 27,6% dei consensi, Le Pen il 23,4%) e delle tensioni in arrivo dall'Ucraina hanno ridotto la propensione al rischio tra gli operatori.

Sul Ftse Mib, che ha segnato un -0,28% a 24.749,49 punti, spiccano, in negativo, le performance di Moncler (-4,8%), Nexi (-3,66%) e Banco Bpm (-1,96%), con quest'ultima che si è trovata a fare i conti con le prese di beneficio dopo il balzo di oltre 10 punti percentuali registrato venerdì a seguito della notizia dell'acquisizione del 9,18% del capitale da parte dei francesi del Crédit Agricole.

Realizzi anche su Atlantia (-1,09%) che nella scorsa seduta aveva segnato un +8,7% in scia della decisione dell’azionista di riferimento Edizione di rifiutare la proposta dei fondi Gip e Brookfield per una possibile acquisizione del gruppo di gestione autostradale e aeroportuale.

Parità per Intesa Sanpaolo (-0,06%) mentre UniCredit ha segnato un +0,58%. Le performance migliori del paniere principale sono state registrate da Leonardo e Prysmian, salite rispettivamente del 4,65 e del 4,18 per cento.

Per quanto riguarda la situazione sul mercato del debito sovrano, lo spread tra i titoli a 10 anni del nostro Paese e quelli tedeschi non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi a 164 punti base. (in collaborazione con Money.it)