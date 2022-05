Piazza Affari poco mossa, i conti spingono Interpump

Avvio di settimana in sostanziale parità per una Piazza Affari che si è trovata a fare i conti con le indicazioni negative in arrivo dalla Cina, dove i numeri macroeconomici certificano l’indebolimento dell’economia dovuto alle restrizioni anti-Covid, e con la revisione al ribasso delle stime di crescita da parte delle autorità europee.

Secondo la Commissione europea, nel 2022 il Pil dei Paesi aderenti la moneta unica segnerà un +2,7% dal +4% stimato a febbraio, mentre il tasso di inflazione è atteso al 6,1%, dal 3,5% precedente. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2022 il Pil dovrebbe segnare un +2,4%, contro il +4,1% del report di tre mesi fa.

Sul Ftse Mib, che ha terminato a 24.033,05 punti (-0,06%), spicca il balzo di Interpump (+5,07%) a seguito della pubblicazione dei numeri trimestrali e del conseguente incremento della valutazione a “buy” da parte di Equita. Giornata di guadagni anche per Snam (+2,94%) e Leonardo (+1,94%).

Incremento del 2,2% per A2A: l’agenzia S&P Global ha confermato il rating sul debito di lungo e breve termine della società a "BBB"/"A-2" con l'outlook che passa da “stabile” a “negativo”.

In linea con l’andamento del paniere principale, UniCredit ha segnato un -0,29%. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la società starebbe valutando possibili operazioni di scambio di asset con istituzioni russe per uscire dal Paese senza svalutazioni (o comunque minimizzando questa voce).

Bper Banca (-0,92%) ha concesso a Nexi (-4,66%) un’ulteriore estensione del periodo per lo svolgimento “di trattative in esclusiva nell’ambito di un progetto di potenziale strutturazione e revisione di taluni accordi commerciali in essere”. La nuova scadenza è fissata al 31 maggio 2022. (in collaborazione con Money.it)