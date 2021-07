Piazza Affari rimbalza, Ftse Mib senza segni meno

Dopo l’anticipazione arrivata ieri, oggi è stato il giorno del rimbalzo delle borse europee dopo il sell-off registrato in avvio di settimana. Alla vigilia del meeting della Banca Centrale Europea, il nostro Ftse Mib ha registrato un rialzo del 2,36% fermandosi a 24.675,61 punti mentre lo spread Btp-Bund ha segnato un -1,6% a 113 punti base.

All’interno di un comparto bancario in grande spolvero (UniCredit ha evidenziato un +3,06%, Intesa Sanpaolo un +2,64% e Banco BPM un +2,68%) spicca il +3,29% messo a segno da Mediobanca dopo la notizia che Francesco Gaetano Caltagirone detiene una partecipazione indiretta potenziale del 5,055%.

Giornata decisamente positiva anche per STMicroelectronics (+3,97%), salita in scia dei risultati trimestrali di ASML Holding, e +2,59% di Enel. Il colosso elettrico ha annunciato che Enel Finance International riacquisterà obbligazioni per 6 miliardi di dollari “per accelerare ulteriormente -riporta la nota della società- il raggiungimento dei suoi obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, e per ottimizzare la struttura delle passività del Gruppo mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito”.

Tra i titoli legati al made in Italy spicca il +0,74% di Salvatore Ferragamo, che ha chiuso il secondo trimestre con vendite in forte rialzo. A luglio, riporta la nota diffusa dalla società, “prosegue la crescita sostenuta delle vendite nei negozi diretti negli Stati Uniti, in Cina, Korea e America Latina, sia rispetto al 2020 che allo stesso periodo del 2019. La performance retail globale alla seconda settimana di luglio risulta allineata ai livelli pre-Covid”.

Rally anche per Maire Tecnimont (+4,7%) dopo la notizia dell’aggiudicazione, attraverso le sue principali controllate, di nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa 92 milioni di dollari. (in collaborazione con money.it).