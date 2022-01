Rally di Piazza Affari in attesa della Fed

Seduta di forti acquisti per Piazza Affari in attesa del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve. In serata, l’istituto con sede a Washington dovrebbe iniziare a preparare il terreno per il primo rialzo dei tassi nel corso del meeting di marzo. Nel complesso, tramite 3-4 strette il costo del denaro nel 2022 dovrebbe salire di un punto percentuale.

A spingere il Ftse Mib a 26.619,25 punti, +2,27% rispetto al dato precedente, sono state le performance dei titoli del comparto industriale (+4,83% di Stellantis, +4,34% di Cnh Industrial), quelle dei bancari (+4,56% di Bper Banca, +3,61% per UniCredit e +3,03% di Intesa Sanpaolo) e quelle dei titoli del comparto oil.

Il +2,2% del future sul Brent a 89 dollari al barile, che bissa il +2,05% messo a segno ieri, ha permesso a Tenaris di segnare un +4,46%, a Saipem di salire del 3,68% ed ad Eni di chiudere la giornata in aumento del 2,98%.

Giornata positiva anche per Leonardo (+1,77%), la società ha smentito le indagini in Kuwait, e per STMicroelectronics (+3,13%), spinta dai numeri e dalle stime di Texas Instruments.

Sul completo, Tod’s ha chiuso con un rialzo a doppia cifra (+15,81%) grazie ad un fatturato 2021 sopra le attese mentre Eprice (+22,64%) ha nuovamente capitalizzato le trattative con Negma per il risanamento del gruppo.

Nel giorno dell’asta di Btp, ed in attesa di notizie relative l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, lo spread con i Bund è salito del 2% a 143 punti base.

Questa mattina il Ministero dell’economia ha collocato il nuovo Btp short e due Btpei a 5 e 30 anni: il primo, con scadenza novembre 2023, ha registrato un incremento del rendimento di 13 centesimi al -0,13%. Il quinquennale indicizzato ha visto il dato attestarsi al -1,18% mentre quello al 2041 ha spuntato un 0,04%. (in collaborazione con money.it)