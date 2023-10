Herpes zoster, Draetta: "Igienista promuova tutela salute con vaccinazione"

“La responsabilità dell’igienista va oltre l’iniezione, poiché esso deve essere promotore di un concetto fondamentale per la tutela della salute che è quello della vaccinazione”. Lo ha detto il dottor Giuseppe Draetta, specialista in medicina legale di Milano, a margine del simposio Gsk ‘Il caso Zoster: la vaccinazione come parte integrante della cura del paziente fragile’, svoltosi nell’ambito della Conferenza nazionale di Sanità pubblica straordinaria organizzata dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti).