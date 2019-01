Di Maio: "Paragone a capo commissione inchiesta su banche"

(Fotogramma)

"La Camera deve chiudere subito questa partita e nominare al più presto i membri della commissione di inchiesta sulla banche: è uno degli organismi parlamentari più importanti. Noi candidiamo presidente Gianluigi Paragone: stando infatti agli accordi, la presidenza di questa commissione va al M5S". Lo dice all'Adnkronos il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

"Spero che Paragone convochi subito, per prima, Bankitalia e non ho dubbi lo faccia - va avanti Di Maio - A Via Nazionale va chiesto conto di quel che ha combinato in questi anni, della mancata sorveglianza che è sotto gli occhi di tutti".