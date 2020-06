Borsa, Milano parte in rialzo

(Fotogramma)

La Borsa di Milano parte in forte rialzo con lo spread che si restringe ancora, fino a 180 punti base. Il Ftse Mib accelera all'avvio degli scambi e segna +1,9% a 15.807 punti.

Avvio con deciso rimbalzo anche per le altre piazze europee.. Londra guadagna il 5%, Francoforte il 6,5%. Recupero sostenuto per Parigi (+5,7%) e Madrid (+3,5%). L'Euro è in rialzo sul dollaro a 1,07. Ieri, il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,9%.