ASI e Bahrain Space Agency firmano accordo storico per la cooperazione

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Bahrain Space Agency (BSA) hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per la collaborazione congiunta sull’uso pacifico dello spazio e sulle scienze, tecnologie e applicazioni spaziali. L'accordo è stato formalizzato in occasione della 76ª edizione dell'International Astronautical Congress (IAC 2025).

Il documento è stato firmato dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dal CEO della Bahrain Space Agency, Mohamed Al Aseeri. Questa intesa non rappresenta un punto di partenza assoluto, bensì il consolidamento di una collaborazione precedentemente avviata nel 2020 con la National Space Science Agency del Bahrain.

Capacity Building e Scambio Strategico

L’accordo definisce una chiara tabella di marcia volta a favorire attività di capacity building e ad ampliare la cooperazione in aree di interesse comune. L’attenzione è focalizzata sulla crescita delle competenze in entrambi i paesi, prevedendo:

Opportunità accademiche e formative per il personale delle due agenzie.

Programmi di training e formazione specialistica per studenti e ricercatori.

Visite di esperti, seminari, simposi e conferenze congiunte.

Un pilastro fondamentale del Memorandum è rappresentato dallo scambio di dati e informazioni nell’ambito di futuri progetti comuni, seppur nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Le modalità operative dettagliate della cooperazione verranno definite attraverso specifici accordi di attuazione, che riguarderanno settori cruciali quali le scienze spaziali, l’esplorazione, il diritto e la politica spaziale. L'intesa mira così a costruire un solido ponte tra i programmi spaziali italiano e bahreinita, rafforzando la presenza internazionale di entrambe le agenzie in un'ottica di sviluppo pacifico e scientifico.