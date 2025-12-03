Premio ANGI 2025: Governo, Difesa ed Europa convergenti sull’innovazione strategica

La Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ha ospitato l'VIII edizione del Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di esponenti di Governo, Difesa e Parlamento Europeo, che hanno sottolineato la centralità dell'innovazione per il futuro competitivo del Paese.

Strategia Nazionale: PNRR, AI e Nuovi Domini di Sicurezza

Il Ministro Tommaso Foti ha posto l'accento sui progressi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: "L’Italia ha raggiunto il 64% degli obiettivi PNRR contro la media UE del 45%. Con la revisione del Piano abbiamo portato la Missione 1, Digitalizzazione e innovazione, a 43,3 miliardi di euro e introdotto Transizione 5.0 per sostenere gli investimenti delle imprese in tecnologie innovative e sostenibili. Innovazione, formazione e semplificazione saranno le chiavi per rendere l’Italia più competitiva e sostenibile".

Il Sottosegretario Luigi Sbarra ha definito l’innovazione come un’alleanza tra generazioni, invitando i premiati a spingere l'Italia verso il futuro, con la rassicurazione che: “Le istituzioni e il mondo del lavoro sono al vostro fianco per trasformare i vostri progetti in occupazione buona, stabile e di qualità”.

Il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha focalizzato l'attenzione sulla sicurezza nazionale e la supremazia tecnologica in settori critici: "Cyber, spazio e fondali marini sono i nuovi domini della difesa. Servono supremazia tecnologica in AI e quantum, ma anche una risposta alla crisi demografica: senza talenti e più natalità rischiamo di perdere la corsa contro Cina e Russia".

Dalla plenaria di Strasburgo, l’On. Brando Benifei, relatore dell’AI Act, ha rilanciato il piano europeo per la sovranità digitale, citando iniziative come AI Factory a Bologna e AI Continent Plan, sottolineando la necessità di "riempire la transizione tecnologica di valori europei, democrazia, libertà, uguaglianza, e fare sistema tra istituzioni, imprese e società civile".

I trend dell'Osservatorio e le richieste dei giovani

I dati preliminari dell’VIII Rapporto ANGI Ricerche hanno confermato l’Intelligenza Artificiale al 69% come il trend tecnologico incontrastato, con una crescita del 3% rispetto al 2024. La priorità assoluta per la trasformazione digitale è individuata negli investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale.

Il Prof. Roberto Baldassari, direttore del Comitato Scientifico ANGI, ha sintetizzato la lucidità della nuova generazione: "L'VIII Rapporto ANGI ci consegna una generazione estremamente lucida: i giovani chiedono formazione di alto livello per governare l'Intelligenza Artificiale, esigono aziende che investano davvero in tecnologia e sostenibilità. La sfida è rispondere alla loro richiesta di fiducia e assunzioni, superando la retorica della 'mancanza di esperienza'".

Dalla Cybersecurity alla RoboticaL'Oscar dell'Innovazione 2025 ha riconosciuto 16 progetti che spaziano in diverse aree tecnologiche. Tra i vincitori: Digitarca (Gemelli digitali e città sostenibili). Switch (Mobilità urbana ottimizzata con IA). Coro e Tropico Security (Sicurezza predittiva e Cybersecurity modulare). Tinental (Efficienza industriale e riduzione CO2. Wiseview (Piattaforma per il monitoraggio della security posture in conformità NIS2 e GDPR). SylloTips (Formazione aziendale basata su Intelligenza Collettiva e IA). Qariqa e Remunero (Mobilità elettrica e pagamenti digitali sostenibili). Laboratorio Rehab Technologies IIT-INAIL (Protesi robotiche).

Sono state inoltre assegnate menzioni speciali, tra cui quelle al Gen. Adriano Graziani del Centro Alti Studi Difesa e a Enrico Cattaneo, Editor in Chief di MIT Technology Review Italia. La Visione Aziendale: Fiducia e Resilienza CyberI main partner del Premio hanno ribadito il loro impegno verso l'innovazione funzionale. Stefano D’Albora (Head of Group Innovation di Ferrovie dello Stato Italiane) ha sottolineato come l’innovazione significhi trasformare le tecnologie per migliorare la mobilità e costruire un ecosistema ferroviario interconnesso e sicuro.

Sul fronte della cybersecurity, Andrea Monti (DG Tinexta Cyber) ha rimarcato che:“La cyber security si fonda molto più sulla competenza e la consapevolezza che sulla tecnologia. Siamo noi, sono le persone il vero fondamento del digitale: la sicurezza utilizza la tecnologia, ma serve fiducia, e serve consapevolezza per costruire la crescita.” Silvio Di Virgilio (Head of Market Intelligence Tinexta Infocert) ha ribadito che nel 2025 l’innovazione sarà definita dalla fiducia che si saprà costruire attorno ad essa.

Claudia Pollio (Head of Public Affairs and Institutional Relations di TeamSystem) ha infine riconosciuto nel progetto SylloTips una visione dell’AI che "è progettata per entrare nei processi reali delle imprese, rafforzare il lavoro delle persone e generare valore misurabile".