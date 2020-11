Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie sulle zone rosse, arancioni e gialle dopo il varo del nuovo Dpcm.

ORE 11.20 - "La Procura di Napoli non ha inviato indagini preliminari sulla presunta falsità di dati sanitari rilevanti per la gestione dell'emergenza epidemiologica in Campania". Lo scrive il procuratore di Napoli Giovanni Melillo in una nota diffusa "in relazione alle odierne notizie di stampa".

ORE 10.48 - "Se dovessimo avviare oggi un'iniziativa più drastica, cioè un lockdown del Paese, io credo che potremmo arrivare al Natale con una fase discendete del picco che probabilmente si stabilizzerà all'Immacolata". Lo ha sottolineato il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), Filippo Anelli, ospite di 'RaiNews24', parlando dell'emergenza coronavirus in Italia.

ORE 10.20 - L'ultimo bollettino di Covid-19 in Italia segna "un altro passo verso il picco dei contagi, che appare davvero vicino in alcune regioni come Lombardia, Liguria, Trento, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. La Valle d'Aosta, che per prima ha raggiunto i vertici di incidenza, pare già aver scavallato". La curva epidemica "prosegue la marcia verso la cima" secondo Paolo Spada, chirurgo vascolare dell'Humanitas Research Hospital autore della rubrica 'Numeri in pillole' sulla pagina Facebook 'Pillole di ottimismo'. "Qualcuno è già molto vicino", assicura l'esperto esortando a "forza e coraggio, che i numeri ci possono anche aiutare".

ORE 10.15 - Salgono a 4 milioni i poveri che con l’aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, sulla base dell’andamento delle richieste degli Enti impegnati nel volontariato che registrano un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto. Fra i nuovi poveri nell’autunno 2020 – sottolinea la Coldiretti – ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie.

ORE 10 - E' convocata per le 15 una riunione tra il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, sul tavolo gli ultimi dati arrivati dalle regioni per il monitoraggio del contagio da coronavirus in Italia.

ORE 9.30 - "Siamo in guerra, punto". E' lo sfogo di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in collegamento con Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7 . "Non immaginate che sofferenza abbia io a pensare a 38mila morti, ai miei colleghi morti, ai miei colleghi che mi chiamano tutti i giorni e mi dicono 'fate zone rosse' perché non ce la facciamo più. Lo vogliamo capire che siamo in guerra? Stiamo lottando per salvare l'Italia, punto. Non si tratta di un colore politico, si tratta di sicurezza nazionale. Me ne infischio di Cinquestelle, Pd, Lega. Chi se ne frega. Parliamo di sanità, di salute. Punto", dice.

ORE 8.45 - “L'università di Oxford che, in collaborazione con l'azienda farmaceutica AstraZeneca, sta lavorando su uno dei principali vaccini sperimentali a livello mondiale, ha parlato della prossima primavera. Ha detto che dovrebbe essere pronto entro marzo”. Lo dice, intervistato da La Verità, Silvio Garattini, scienziato, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche, Mario Negri.

ORE 8.34 - "Temo che non ci sia il benché minimo dubbio nel dover sottolineare che la situazione" di Covid-19 in Italia "è ampiamente fuori controllo", con "un costante incremento della diffusione dell'infezione" pur con "differenze locali e regionali". E' la lettura di Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università Statale di Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3.

ORE 8.21 - "Non posso accettare che passi il messaggio di un presidente e di un governo che hanno abdicato ai propri doveri approfittando della pausa estiva, che un solo weekend passato al mare o una singola cena a margine di un appuntamento istituzionale vengano così strumentalmente sottolineati". Si legge in una lettera del premier Giuseppe Conte su Repubblica.

ORE 7.35 - “Non c'è dubbio. Servono dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. Vedo troppa gente ancora in giro per le strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli serve agire con decisione e farlo presto”. Lo dice intervistato da La Stampa, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene alla Cattolica.

ORE 7.16 - Sono almeno 9.968.155 i casi di contagio da Coronavirus registrati negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia, stando agli ultimi dati aggiornati dal sito della Johns Hopkins University, che riporta anche il dato di 237.570 decessi per Covid-19. I nuovi contagi registrati ieri sono stati 105.787, i decessi 455.