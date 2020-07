"Un'Europa più forte aiuta imprese e cittadini ad essere più forti". E "in fondo", con la risposta alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 costituita dall'Mff 2021-27, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, e da Next Generation Eu, "stiamo creando un'assicurazione sulla vita per i nostri Paesi". Lo dice il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles.