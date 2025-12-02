A Pescara gli Stati Generali della Moda promossi dalla Regione Abruzzo

L’Abruzzo si prepara ad accogliere la prima edizione degli Stati Generali della Moda, grande evento istituzionale promosso dalla Regione Abruzzo, dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, in programma il 3 dicembre all’Aurum di Pescara. L’iniziativa si propone di valorizzare il territorio come hub strategico della moda e dell’artigianato, promuovendo confronto, networking e progettualità per il futuro del settore.

Mode in Abruzzo - Stati Generali della Moda 2025 rappresenta un’occasione unica di dialogo tra istituzioni, imprenditori, artigiani e operatori del settore, con l’obiettivo di consolidare l’Abruzzo come piattaforma strategica del Made in Italy e promotrice di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo sostenibile. L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Per saperne di più e visionare il programma: www.modeinabruzzo.it

La giornata si aprirà alle 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione, seguita dai saluti istituzionali: Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, e Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alle 10:15, l’avvio ufficiale dei lavori sarà affidato a Tiziana Magnacca, Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, che introdurrà i temi della giornata sottolineando il ruolo strategico della filiera moda per lo sviluppo regionale e nazionale. Mentre chiuderà la giornata di lavori Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo.

Il primo panel, dalle 10:30 alle 11:45, sarà dedicato alle imprese femminili nell’artigianato e nella moda, con un focus sull’esperienza abruzzese. Il panel, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e del suo comitato per l’imprenditoria femminile, costituisce la tappa regionale del Giro d’Italia delle Donne che fanno Impresa, roadshow promosso da Unioncamere e inserito nel Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy finanziato dal Next Generation EU e realizzato da Invitalia. L’incontro sarà occasione per confrontarsi sulle opportunità offerte alle donne imprenditrici nel settore moda e artigianato, valorizzando innovazione e sostenibilità come driver di competitività.

Gli Stati generali “segnano in Abruzzo – ha esordito l’assessore Tiziana Magnacca – il passaggio della moda da comparto marginale a comparto comprimario dell’economia regionale. Un settore che ha vissuto momenti difficili ma che ora in Abruzzo rappresenta una forza fondamentale per numero di addetti, per numero di imprese, per qualità del prodotto finito e per capacità artigianali e industriali, tanto per citare alcuni aspetti. La nostra – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive – vuole essere una riflessione a voce alta con tutti quegli attori parte essenziale del settore, che rappresenta una ricchezza, fatta anche di tradizione e creatività. Tutto questo – ha concluso l’assessore Magnacca – è a un crocevia, tra vocazione della piccola impresa che si trova a decidere tra produzione industriale e artigianale e i grandi gruppi internazionali della moda e del lusso interessati dall’Abruzzo”.

In questo senso, gli Stati generali della Moda 2025 rappresentano un’occasione di dialogo tra istituzioni, imprenditori, artigiani e operatori del settore, con l’obiettivo di consolidare l’Abruzzo come piattaforma strategica del Made in Italy e promotrice di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo sostenibile.

“Da alcune importanti aziende del settore moda in Abruzzo – ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio – abbiamo raccolto segnali interessanti di vitalità e di interesse verso il mercato indiano storicamente lontano da quello nazionale e ancor di più regionale. Sono segnali importanti e incoraggianti che ci spingono ad andare avanti, soprattutto dopo anni difficili segnati dalla crisi del distretto della Val Vibrata fino dalla crisi della Brioni. Il presente – ha aggiunto Marsilio - parla invece di nuovi e grandi gruppi interessati all’Abruzzo, che sempre più utilizzano aziende locali per l’alta produzione dei rispettivi campionari. Gli Stati generali del 3 dicembre servono proprio a questo: dare visibilità a questo mondo, farlo conoscere, permettere all’amministrazione regionale di ascoltare i problemi ma anche le sfide che questo mondo intende portare. Un momento d’ascolto per crescere”.

A seguire, dalle 11:45 alle 12:45, il focus si sposterà sull’internazionalizzazione Abruzzo La giornalista Maria Latella, moderatrice dell’incontro, guiderà il dibattito sulle strategie di crescita e innovazione dei brand del Made in Italy, anticipando poi una serie di interviste dedicate ai temi caldi del settore. Interverranno Francesco Palandrani (Presidente Consorzio ATEA), Elena Salvaneschi (CEO TheOneMilano), Claudia Sequi (Presidente Assopellettieri), Fulvia Bacchi (CEO Lineapelle e Direttore UNIC Concerie Italiane) e Catia D’Ascenzo (Twinex Consulting S.L.), per confrontarsi sulle strategie di promozione internazionale, partecipazione a fiere e sviluppo di network globali. Dalle 12:45 alle 13:30, Maria Latella condurrà due conversazioni chiave: la prima con Mariella Milani, giornalista e critica di moda, sul tema della crisi del lusso e le prospettive del settore, la seconda con Carlo Palmieri, Vice Presidente Confindustria Moda con delega nazionale sui territori, per discutere della filiera italiana e delle sfide strategiche del Sistema Moda.

Dopo un light lunch e momenti di networking, dalle 14:30 le sessioni successive affronteranno le sfide di formazione e occupazione. In quest’ultimo panel, moderato da Tarsia Trevisan capo redattrice di Class TV Moda, interverranno Arnaldo Carignano (Randstad Italia), Marina Grisolia (Gi Group), Rita Annecchini (Accademia NAMI Pescara), Doriana Marini (CNA Federmoda), Erminia Gatti (Polimoda) e Pasquale Monea (Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti Pescara), discutendo di competenze, innovazione didattica e inserimento dei giovani nel mercato della moda. Successivamente il focus sarà sull’artigianato e i comparti di nicchia, dal merletto alla ceramica come patrimonio culturale con interventi di Olga Perticara (Arcolaio), Elena Baistrocchi (Scuola Tessitura di Calascio), Luigi Di Tella (Museo del Tombolo Pescocostanzo), Paola Di Felice (Museo delle Ceramiche di Castelli), fino al comparto denim con Maurizio Caucci (Re-Hash) e Mauro Cianti (Don The Fuller), tutti moderati da Tarsia Trevisan. Le sessioni offriranno una panoramica sulle eccellenze locali, mostrando come tradizione e innovazione possano coesistere per rafforzare l’identità del Made in Italy. Sarà poi la volta di Maurizio Di Ubaldo (Casa Abruzzo) e di Stefano Cristaldi (Agenzia per la Promozione all’Estero delle Imprese Italiane) che ci parleranno di come promuovere all’estero le eccellenze abruzzesi. A chiudere la giornata, si parlerà di ricerca, innovazione e sostenibilità con Emanuel Bonanni (Mario De Cecco SpA), Alessandra Calabrese (Hesperis), Diana Eugeni (Vuscichè), Lorena Leonzio (formatore e consulente sostenibilità), Angelo Bucci (Università Europea del Design) e Christian Cavaletti (Gruppo Freudenberg).