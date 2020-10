Covid, von der Leyen: "Situazione preoccupante in Ue"

(Afp)

Nell'Ue "la situazione epidemiologica è preoccupante. Dobbiamo restare molto concentrati per evitare un ritorno alla situazione terribile della primavera scorsa", quando la pandemia di Covid-19 provocò estesi lockdown in tutta Europa. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

Sul fronte dei vaccini anti-coronavirus Sars-CoV-2, che saranno la "soluzione di lungo termine alla crisi", la Commissione sta facendo "buoni progressi: abbiamo firmato due contratti" di acquisto anticipato con altrettante compagnie farmaceutiche, "stiamo negoziando con altre 5" e "stiamo discutendo con ulteriori 4 compagnie", aggiunge von der Leyen.