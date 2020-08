Borsa Milano in positivo, Italia Independent spicca il volo

(Fotogramma)

In attesa del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve (che in serata dovrebbe confermare all’unanimità il costo del denaro all’1,5-1,75%) e di aggiornamenti dalla Cina, i listini europei chiudono la seduta con il segno più. Nonostante i contagiati dal coronavirus abbiano superato quota 6 mila persone, più della Sars nel 2003, le ultime indicazioni mostrano un tasso di mortalità più contenuto rispetto alle epidemie del passato (circa il 2% dei malati).

A Milano, dove il Ftse Mib ha terminato in rialzo dello 0,57% a 24.164,73 punti, a spingere sull’acceleratore sono stati i titoli del comparto industriale, penalizzati nelle ultime sedute dall’attesa di un rallentamento della locomotiva cinese. Nel giorno in cui è stata annunciata l'acquisizione di Kopter, società elicotteristica svizzera, Leonardo ha fatto segnare la performance migliore del paniere delle blue chip mettendo a segno un rialzo del 3,41%. Bene anche Pirelli (+2,57%) e Prysmian (+1,4%).

Denaro anche sul settore del risparmio gestito, con il +1,53% di Banca Generali e il +1,78% di FinecoBank, e, tra i bancari, segnaliamo il +1,56% di Banco BPM (promossa a “buy” da Hsbc) e il +0,63% di Intesa Sanpaolo. Nuova contrazione per lo spread che, alla terza seduta consecutiva in rosso, si è fermato a 133 punti base, 4 punti percentuali in meno rispetto a ieri grazie al calo del rendimento del decennale italiano sotto la fatidica soglia del punto percentuale.

Chiusura di poco sopra la parità per Ferragamo (+0,18%), che annunciato di aver chiuso l’esercizio 2019 con vendite in rialzo del 2,3% a 1,377 miliardi, e -0,59% di STMicroelectronics , tonica nella prima parte dopo le indicazioni migliori delle stime arrivate dai numeri di Apple.

Sull’AIM, seduta da incorniciare per Italia Independent (+49,71% teorico): oggi la società fondata da Lapo Elkann ha annunciato un accordo con Cristiano Ronaldo per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7. (in collaborazione con money.it)