“Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, evento promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk, è stata l’occasione per ribadire l’importanza della vaccinazione contro la meningite. All’incontro è intervenuto, tra gli altri, Maurizio Orso, responsabile del Centro vaccinale dell’ospedale Niguarda di Milano.