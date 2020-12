Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

ORE 9.17 - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 776 su 13.549 tamponi molecolari e 3.911 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sui contagi da coronavirus.

ORE 9.05 - “Basta guardare ad altri paesi al di fuori dell’Italia per capire che la possibilità di una terza ondata è reale. Abbiamo imparato che la modalità per ridurre la circolazione del virus è il distanziamento: quindi le misure sono da mantenere". Lo ha affermato Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia, primario al Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di 'Agorà' sui RaiTre.

ORE 8.55 - Vaccini anti-Covid gratis, per tutti, in Giappone. La Camera dei Consiglieri, dopo il via libera della camera bassa del Parlamento, ha approvato all'unanimità un disegno di legge che prevede che il governo copra i costi dei vaccini contro il coronavirus per tutti i residenti da vaccinare mentre nel Paese tornano a crescere i timori per i contagi. Lo riporta l'agenzia Kyodo, dopo che il premier Yoshihide Suga si è impegnato a garantire vaccini gratis per tutti i circa 126 milioni di abitanti, ricordando gli accordi con Pfizer, Moderna e AstraZeneca per avere dosi sufficienti per 145 milioni di persone.

ORE 8.49 - La Gran Bretagna ha approvato, come primo Paese al mondo, l'uso del vaccino contro il coronavirus messo a punto da Pfizer/BioNTech. Lo rende noto la Bbc, spiegando che l'ok è arrivato dall'agenzia britannica Mhra, secondo il quale il vaccino, efficace al 95 per cento, sarà distribuito dalla prossima settimana. Entro pochi giorni, quindi, saranno vaccinate le persone considerate maggiormente a rischio e che quindi hanno la priorità.

ORE 7.30 - In Germania sono stati registrati altri 17.270 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, aggiornando a 1.084.743 il totale dei contagiati. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo tedesco di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese.

ORE 7 - Vietato uscire dalle città a Natale e Capodanno, niente deroghe per raggiungere familiari o amici che abitano in altre regioni. Lo stop agli spostamenti per le feste è tra le misure che il governo si appresta a introdurre con il nuovo Dpcm.