Il via libera dell’Aifa alla rimborsabilità di trastuzumab deruxtecan, l’anticorpo monoclonale farmaco-coniugato studiato per il trattamento del tumore alla mammella metastatico HER2-positivo e sviluppato da Daiichi Sankyo e AstraZeneca, è stato annunciato con la conferenza stampa “Tumore al seno metastatico HER2 positivo: trastuzumab deruxtecan è rimborsato in Italia, quadruplica la sopravvivenza libera da progressione”, svoltasi presso la Sala stampa nazionale di via Cordusio a Milano.