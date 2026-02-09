circle x black
Il festival

Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: "Saranno co-conduttori del festival"

Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27

Il commento

Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: "Offeso e minacciato, odio inaccettabile". Rai: "Rammarico, clima preoccupa"

Passo indietro del comico, che era stato invitato da Carlo Conti. La premier: "Inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco"

spettacoli

Sanremo 2026, svelati i duetti della serata Cover

La serata Cover del Festival di Sanremo è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della kermesse e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Secondo gli esperti Sisal, a contendersi la vittoria del venerdì potrebbero essere Ditonellapiaga, affiancata dall’artista più discusso del momento, Ton...



