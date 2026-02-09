Sanremo 2026, Ermal Meta: "Canto i figli di tutti, l'Eurovision? Porterei il mio messaggio"
L'artista torna in gara dopo 5 anni con il brano 'Stella stellina', esce il 27 febbraio il nuovo album
Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27
Passo indietro del comico, che era stato invitato da Carlo Conti. La premier: "Inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco"
L'artista: "Mia madre ha detto 'finalmente una bella canzone". Eurovision? "E' una polemica che mi riservo di valutare, al momento non rifiuterei". Su Ghali: "Artista che esprime suo pensiero, non è 'dissenso'"
"La prima volta che me lo chiesero rifiutai la conduzione del Festival, a distanza di molti anni accettai nel 2015"
Dal 23 al 28 febbraio il progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro scomparso lo scorso novembre
"Per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica"
L'indiscrezione confermata all'Adnkronos. Il comico al fianco di Conti e Pausini il 27 febbraio
La serata Cover del Festival di Sanremo è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della kermesse e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Secondo gli esperti Sisal, a contendersi la vittoria del venerdì potrebbero essere Ditonellapiaga, affiancata dall’artista più discusso del momento, Ton...
L'invito all'attore, che di recente ha vestito i panni della 'Tigre della Malesia', coincide con i 50 anni dal primo Sandokan televisivo, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima
A Sanremo con "Ogni volta che non so volare", il cantautore livornese racconta la sua nuova consapevolezza tra paternità e autenticità. Il 13 marzo esce il suo nuovo album "Maledetti innamorati". Eurovision? "Proprio non ci penso"
L'attore risponde ai rumors sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo